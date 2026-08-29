«Локомотив» — «Динамо»: коэффициенты букмекеров на матч РПЛ

29 августа состоится матч 6-го тура чемпионата России по футболу «Локомотив» — «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Букмекеры не видят фаворита. Сделать ставку на победу «Локомотива» предлагается с коэффициентом 2.64. Победа «Динамо» также оценивается коэффициентом 2.64. Ничейный исход можно найти в линии за 3.75.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.75. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60.