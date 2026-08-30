Умар Нурмагомедов сенсационно нокаутирован в Китае. Сыграл коэффициент 12.0

28-летний китайский боец легчайшего веса Сонг Ядонг во втором раунде нокаутировал бывшего претендента на титул UFC в легчайшем весе 30-летнего россиянина Умара Нурмагомедова на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае, Китай. Тяжёлый удар китайца пришёлся за ухо россиянина, тот сразу упал на канвас.

Изначально Нурмагомедов должен был выступить на UFC Абу-Даби в июле, но его соперник Дэвид Мартинес снялся из-за травмы, после чего UFC решила перенести бой Нурмагомедова на шанхайский кард.

Россиянин считался явным фаворитом боя, на его победу давали 1.17. Победа Сонг Ядонга оценивалась в 6.50: выигрыш с 1000 рублей составил бы 6500 рублей.

Досрочное завершение поединка оценивалось в 2.60, победа Ядонга нокаутом — в 12.0.