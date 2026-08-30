15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Батраков отдал предголевой пас в дебютном матче в Турции. Зашёл коэффициент 20.0

Батраков отдал предголевой пас в дебютном матче в Турции. Зашёл коэффициент 20.0
Комментарии

Завершился матч 3-го тура турецкой Суперлиги между «Галатасараем» и «Гёзтепе». Команды играли на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле, Турция. Волевую победу со счётом 3:2 праздновали хозяева поля.

Материалы по теме
Насыщенный дебют Батракова в Турции. Предголевая спустя девять минут — и не только!
Насыщенный дебют Батракова в Турции. Предголевая спустя девять минут — и не только!

На 16-й минуте полузащитник «Гёзтепе» Новатус Мироши открыл счёт в матче. На 33-й минуте защитник Давинсон Санчес восстановил равенство в счёте. После перерыва на поле появился российский новичок «Галатасарая» Алексей Батраков, для которого игра стала дебютной за новый клуб.

На 55-й минуте экс-полузащитник «Локомотива» поучаствовал в голевой атаке, завершившейся точным ударом бразильца Габриэла Сары. На 63-й минуте нападающий Виктор Осимхен реализовал пенальти. На 65-й минуте форвард «Гёзтепе» Жуан Сантос отыграл один мяч.

Ставки на победу «Галатасарая» принимались за 1.41: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1410 рублей. На тотал больше 2.5 мяча давали 1.62, на «обе забьют» — 1.82.

Точный счёт 3:2 в пользу «Галатасарая» оценивался в 20.0. При этом на гол Батракова букмекеры выставляли коэффициент 4.20.

Материалы по теме
«Спартак» — «Оренбург». Не испортить бы праздник
«Спартак» — «Оренбург». Не испортить бы праздник
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android