Батраков отдал предголевой пас в дебютном матче в Турции. Зашёл коэффициент 20.0

Завершился матч 3-го тура турецкой Суперлиги между «Галатасараем» и «Гёзтепе». Команды играли на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле, Турция. Волевую победу со счётом 3:2 праздновали хозяева поля.

На 16-й минуте полузащитник «Гёзтепе» Новатус Мироши открыл счёт в матче. На 33-й минуте защитник Давинсон Санчес восстановил равенство в счёте. После перерыва на поле появился российский новичок «Галатасарая» Алексей Батраков, для которого игра стала дебютной за новый клуб.

На 55-й минуте экс-полузащитник «Локомотива» поучаствовал в голевой атаке, завершившейся точным ударом бразильца Габриэла Сары. На 63-й минуте нападающий Виктор Осимхен реализовал пенальти. На 65-й минуте форвард «Гёзтепе» Жуан Сантос отыграл один мяч.

Ставки на победу «Галатасарая» принимались за 1.41: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1410 рублей. На тотал больше 2.5 мяча давали 1.62, на «обе забьют» — 1.82.

Точный счёт 3:2 в пользу «Галатасарая» оценивался в 20.0. При этом на гол Батракова букмекеры выставляли коэффициент 4.20.