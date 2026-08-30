«Родина» — «Балтика»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Родина» — «Балтика».

Ставка: победа «Балтики» за 2.01.

«Родина» на «Арене Химки» будет принимать «Балтику». Ещё не так давно эти команды играли друг с другом в Первой лиге, а сейчас уже на уровне РПЛ. «Родина» — самая пропускающая команда чемпионата. Пока одна победа у подопечных Хуана Диаса, но зато какая — в Петербурге обыграли «Зенит». А вот с командами чуть ниже рангом «Родина» играет не лучшим образом. В последнем туре «Родина» сыграла не очень убедительно против московского «Динамо».

А «Балтика», мне кажется, для этой «Родины» — очень неудобный соперник, калининградская команда очень плотная, вязкая. И в этом футболе «Родине», на мой взгляд, будет не очень комфортно. Плюс индивидуальные ошибки игроков «Родины» буквально на поверхности, и именно из-за них так много пропускает «Родина» на старте этого сезона.

«Балтика» находится на шестом месте. И, конечно, «Балтика» едет в Подмосковье в роли фаворита. Андрей Викторович Талалаев дисквалифицирован на четыре матча, но команда и так выстроена, команда чёткая, понятная, со своими положительными качествами, которых вполне должно хватить для того, чтобы обыграть дебютанта.

Мой прогноз — победа «Балтики» за 2.01», — приводит слова Генича «РБ Спорт».