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«Родина» — «Балтика»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

«Родина» — «Балтика»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Родина» — «Балтика».

Ставка: победа «Балтики» за 2.01.

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30 августа 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Родина
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Родина» на «Арене Химки» будет принимать «Балтику». Ещё не так давно эти команды играли друг с другом в Первой лиге, а сейчас уже на уровне РПЛ. «Родина» — самая пропускающая команда чемпионата. Пока одна победа у подопечных Хуана Диаса, но зато какая — в Петербурге обыграли «Зенит». А вот с командами чуть ниже рангом «Родина» играет не лучшим образом. В последнем туре «Родина» сыграла не очень убедительно против московского «Динамо».

А «Балтика», мне кажется, для этой «Родины» — очень неудобный соперник, калининградская команда очень плотная, вязкая. И в этом футболе «Родине», на мой взгляд, будет не очень комфортно. Плюс индивидуальные ошибки игроков «Родины» буквально на поверхности, и именно из-за них так много пропускает «Родина» на старте этого сезона.

«Балтика» находится на шестом месте. И, конечно, «Балтика» едет в Подмосковье в роли фаворита. Андрей Викторович Талалаев дисквалифицирован на четыре матча, но команда и так выстроена, команда чёткая, понятная, со своими положительными качествами, которых вполне должно хватить для того, чтобы обыграть дебютанта.

Мой прогноз — победа «Балтики» за 2.01», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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