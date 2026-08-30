«Родина» — «Балтика»: прогноз Романа Павлюченко на матч РПЛ в Химках

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч «Родина» — «Балтика».

Ставка: ничья за 3.56.

«Балтика» есть «Балтика». Мы все знаем, как Андрей Талалаев готовит свои команды: они всегда бьются, бегут и прессингуют, независимо от того, играют дома или на выезде. Физически «Балтика» обычно очень хорошо готова, плюс стандарты — это их серьёзное оружие. Поэтому «Родине» в этом матче будет тяжело.

Но «Родина» играет дома, и ей надо цепляться за такие матчи. Понятно, что по уровню футболистов «Балтика», наверное, чуть превосходит, команда мощная и атлетичная, будет больше атаковать и создавать моменты. Но «Родина» за счёт желания, характера и поддержки своих болельщиков может зацепиться.

Если «Родина» хочет набирать очки и оставаться в РПЛ, дома надо стараться брать максимум. На выезде ей будет тяжело практически со всеми, поэтому такие игры особенно важны. «Балтика» наверняка будет давить, но «Родина» — тоже не подарок. Матч с «Зенитом» доказал, что у этой команды есть футболисты, которые могут решить свои моменты.

Да, «Родина» создаёт не так много, но если у неё будет два-три моментика и она выжмет из них максимум, то вполне может зацепить ничью. Думаю, игра получится тяжёлая, с борьбой и большим количеством единоборств. Я бы здесь поставил на боевую ничью», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».