«Спартак» — «Оренбург»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ 30 августа

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Спартак» — «Оренбург».

Ставка: победа «Спартака» и обе забьют за 2.75.

«Яркий, подвижный, интенсивный и очень смотрибельный московский «Спартак» дома сыграет против такой же команды, которая также ярко и прессингует, и бежит, и моменты создаёт, ещё и выглядит очень сплочённой. «Спартак» сыграет против «Оренбурга». Они встречались уже в Кубке, но там смешанными составами. «Спартак» вообще размазал «Оренбург» — выиграл со счётом 5:1. Здесь, конечно, такого изобилия мячей не ожидаю, хотя всякое возможно.

«Оренбург» очень достойно провёл матч с «Факелом» в предыдущем туре. Подавляющее преимущество было в первом тайме, но подвела реализация, потом не реализовали пенальти… И как будто воздух выпустили из «Оренбурга». Ахметзянов потом сказал, что команду хватило всего на 70 минут. Посмотрим, насколько хватит в игре со «Спартаком».

Здесь можно было бы поймать первый гол Мирлинда Даку за москвичей: он знает, как забивать «Оренбургу». Будучи игроком «Рубина», албанец делал это даже в гостях, причём классными ударами отмечался. Как будто уже пришёл момент, чтобы Даку забил. Но пока забивает Угальде, забивает очень неплохо. У него хорошая, длинная серия, поэтому, может быть, «Спартак» и здесь сыграет в два нападающих. Вообще, что-то, может быть, придумает Карседо в связи с травмой Руслана Литвинова, что-то такое, чего мы все не ожидаем.

Но все мы ожидаем победу «Спартака», причём в результативном матче. «Спартак» просто сильнее «Оренбурга», и он это должен дома доказать в очередной раз. Мой прогноз — победа «Спартака» и обе забьют за 2.75», — приводит слова Генича «РБ Спорт».