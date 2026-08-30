«Реал» — «Малага»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Реал» — «Малага».

Ставка: тотал «Реала» во втором тайме больше 1.5 за 1.85.

«Поговорим о 3-м туре чемпионата Испании. Мадридский «Реал» очень вдохновенно провёл два первых тура: сначала была победа на выезде над «Эспаньолом», хоть и в самой концовке, благодаря голу молодого Карлоса Эспи. Во втором матче «Реал» вообще не оставил шансов «Сосьедаду», особенно круто команда смотрелась во второй половине встречи, когда атаки проходили лихо и ярко, а Мбаппе сделал хет-трик.

В соперниках — «Малага». Долгое время она не играла в испанской Примере, и понятно, что уступает мадридскому «Реалу» абсолютно во всём, тем более играя на выезде. Но матч дневной, ранний вечерний, в 18:00 по Москве. Думаю, «Реалу» будет непросто сразу вкатиться в эту игру, и первый тайм вполне может уйти на раскачку, пока у «Малаги» будут силы. А вот во втором тайме у «Реала» сейчас классная скамейка, очень глубокий состав, есть кем усиливать игру. Мне кажется, Моуринью точно может этим воспользоваться.

Я сильно сомневаюсь, что «Реал» потеряет очки в матче с «Малагой». Сейчас конкуренция такая, что каждый выходит и очень хочет доказать свою необходимость и значимость для этого состава «Королевского клуба». Поэтому я возьму индивидуальный тотал мадридского «Реала» во втором тайме больше 1.5 за отличный коэффициент 1.85. Можно рассмотреть и «Реал» с форой (-2.5), и индивидуальный тотал «Реала», но мне нравится именно индивидуальный тотал «Реала» во втором тайме больше 1.5 за 1.85», — приводит слова Генича «РБ Спорт».