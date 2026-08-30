«Сельта» — «Атлетик»: прогноз Анатолия Катрича на матч Ла Лиги

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч «Сельта» — «Атлетик».

Ставка: обе забьют за 1.87.

«В этом противостоянии редко бывает скучно, и, даже несмотря на не лучшее положение команд в таблице, есть все предпосылки для обоюдной результативности. Обе команды неудачно стартовали, но именно это заставит их играть с двойной мотивацией. «Сельта» и «Атлетик» подходят к матчу с кадровыми и игровыми проблемами, но статистика говорит в пользу голов.

«Сельта» забивает в девяти последних матчах с басками подряд — просто невероятная серия, которую сложно игнорировать. Бильбао со своей линией атаки тоже создаёт достаточно даже против «Барсы» на её поле. Вероятнее всего, будет открытый футбол, где каждая ошибка будет приводить к моменту. Я бы предложил поставить на то, что обе команды смогут забить», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».