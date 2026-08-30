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«Сельта» — «Атлетик»: прогноз Анатолия Катрича на матч Ла Лиги

«Сельта» — «Атлетик»: прогноз Анатолия Катрича на матч Ла Лиги
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Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч «Сельта» — «Атлетик».

Ставка: обе забьют за 1.87.

Испания — Ла Лига . 3-й тур
30 августа 2026, воскресенье. 22:30 МСК
Сельта
Виго
Не начался
Атлетик Б
Бильбао
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В этом противостоянии редко бывает скучно, и, даже несмотря на не лучшее положение команд в таблице, есть все предпосылки для обоюдной результативности. Обе команды неудачно стартовали, но именно это заставит их играть с двойной мотивацией. «Сельта» и «Атлетик» подходят к матчу с кадровыми и игровыми проблемами, но статистика говорит в пользу голов.

«Сельта» забивает в девяти последних матчах с басками подряд — просто невероятная серия, которую сложно игнорировать. Бильбао со своей линией атаки тоже создаёт достаточно даже против «Барсы» на её поле. Вероятнее всего, будет открытый футбол, где каждая ошибка будет приводить к моменту. Я бы предложил поставить на то, что обе команды смогут забить», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».

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