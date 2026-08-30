«Родина» — «Балтика»: ставки и коэффициенты на матч РПЛ
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30 августа состоится матч 6-го тура РПЛ между «Родиной» и «Балтикой». Игра пройдёт в Москве на стадионе «Родина». Стартовый свисток запланирован на 15:00 мск.
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 6-й тур
30 августа 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Родина
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Родины» предлагается с коэффициентом 3.40. Победа калининградской «Балтики» оценивается коэффициентом 2.15. Ничейный исход можно найти в линии за 3.53.
При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.91. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.79.
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