«Родина» — «Балтика»: ставки и коэффициенты на матч РПЛ

30 августа состоится матч 6-го тура РПЛ между «Родиной» и «Балтикой». Игра пройдёт в Москве на стадионе «Родина». Стартовый свисток запланирован на 15:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Родины» предлагается с коэффициентом 3.40. Победа калининградской «Балтики» оценивается коэффициентом 2.15. Ничейный исход можно найти в линии за 3.53.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.91. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.79.