15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Родина» — «Балтика»: ставки и коэффициенты на матч РПЛ

«Родина» — «Балтика»: ставки и коэффициенты на матч РПЛ
Комментарии

30 августа состоится матч 6-го тура РПЛ между «Родиной» и «Балтикой». Игра пройдёт в Москве на стадионе «Родина». Стартовый свисток запланирован на 15:00 мск.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 6-й тур
30 августа 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Родина
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Родины» предлагается с коэффициентом 3.40. Победа калининградской «Балтики» оценивается коэффициентом 2.15. Ничейный исход можно найти в линии за 3.53.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.91. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.79.

Материалы по теме
«Родина» — «Балтика». Слишком смелый новичок
«Родина» — «Балтика». Слишком смелый новичок
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android