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«Спартак» — «Оренбург»: ставки и коэффициенты на игру 6-го тура РПЛ

«Спартак» — «Оренбург»: ставки и коэффициенты на игру 6-го тура РПЛ
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30 августа состоится встреча 6-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Оренбургом». Игра пройдёт в Москве на стадионе «Лукойл Арена». Стартовый свисток запланирован на 17:30 мск.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 6-й тур
30 августа 2026, воскресенье. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 1.37. Победа «Оренбурга» оценивается коэффициентом 8.00. Ничейный исход можно найти в линии за 5.42.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.32, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.60. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

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