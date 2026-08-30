«Спартак» — «Оренбург»: ставки и коэффициенты на игру 6-го тура РПЛ

30 августа состоится встреча 6-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Оренбургом». Игра пройдёт в Москве на стадионе «Лукойл Арена». Стартовый свисток запланирован на 17:30 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 1.37. Победа «Оренбурга» оценивается коэффициентом 8.00. Ничейный исход можно найти в линии за 5.42.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.32, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.60. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.