15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Реал» — «Интер»: прогноз на матч Лиги чемпионов

«Реал» — «Интер»: прогноз на матч Лиги чемпионов
Комментарии

8 сентября состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Реал» — «Интер». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Материалы по теме
«Реал» — «Малага». Жозе Моуринью нагулял аппетит
«Реал» — «Малага». Жозе Моуринью нагулял аппетит

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 1.67. Победа «Интера» оценивается коэффициентом 5.20. Ничейный исход можно найти в линии за 4.25.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.68. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.67.

Материалы по теме
Букмекеры назвали фаворитов Лиги чемпионов после жеребьёвки общего этапа
Комментарии
Новости. Ставки