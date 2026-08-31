«Спартак» спасся от поражения в игре с «Оренбургом». Зашёл коэффициент 11.0

Состоялся матч 6-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Спартак» и «Оренбург». Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Матч завершился вничью со счётом 1:1.

Судья отменил гол нападающего хозяев Манфреда Угальде на восьмой минуте после просмотра VAR. Игрок находился в офсайде. Счёт в матче открыл форвард гостей Руслан Куль на 66-й минуте.

Форвард «Спартака» Мирлинд Даку сравнял счёт, реализовав пенальти на 76-й минуте. 11-метровый был назначен за игру рукой футболиста «Оренбурга» в своей штрафной. Этот мяч стал для Даку первым за «Спартак» в РПЛ.

Ставки на ничью принимались с коэффициентом 5.42: выигрыш с 1000 рублей составил бы 5420 рублей. Успех «Спартака» оценивался в 1.37, победа «Оренбурга» — в 8.00.

На тотал меньше 2.5 гола давали 2.32, на точный счёт 1:1 — 11.0.