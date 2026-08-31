«Астон Вилла» — «Арсенал»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1) за 1.90.

«Астон Вилла» — «Арсенал». По идее, здесь всё достаточно просто.

«Астон Вилла», наверное, худшим образом из всех 20 команд АПЛ провела это лето. За эти пару месяцев Эмери потерял очень много ключевых фигур. В центре поля команду покинули Тиллеманс и Морган Роджерс, в защите — Конса. Динь, крайний защитник, наверное, наименьшая из потерь, но тем не менее. Мартинес, который столько раз выручал команду в последние сезоны, тоже ушёл. Ну и Уоткинс в довершение тоже покинул команду.

При этом уже совсем скоро старт Лиги чемпионов. Старт Премьер-лиги уже не удался: было разгромное поражение в матче с «Брайтоном». А самое крупное приобретение, которое «Вилла» сделала, Жоао Гомес, в 1-м же туре получил красную карточку и сейчас не сыграет. В общем, всё не очень здорово. Понятно, что Эмери — волшебник, но насколько ему удастся сотворить очередное чудо, есть сомнения. Поэтому кажется, что сезон получится непростым для «Виллы».

У «Арсенала», напротив, всё достаточно просто: 3:0 в Суперкубке в матче с «Ман Сити», 3:0 в 1-м туре с «Ковентри». Видимых проблем у команды нет. Думаю, что это явный фаворит всего сезона АПЛ и конкретно этого матча.

Если говорить о ставках на эту игру, то здесь очевидным кажется успех «канониров», поэтому «Арсенал» с форой -1 за 1.90. Ещё совсем недавно, несколько дней назад, чистая победа «Арсенала» была за 1.80. Сейчас уже всё резко упало, поэтому остаётся брать фору -1 за 1.90. Ну и, думаю, минимум дважды здесь «Арсенал» забить должен. Индивидуальный тотал «Арсенала» больше 2 за 2.20. Два таких варианта у меня на этот матч», — приводит слова Петросьяна «РБ Спорт».