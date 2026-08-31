«Барселона» — «Райо Вальекано»: прогноз Александра Вишневского на матч Ла Лиги

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч «Барселона» — «Райо Вальекано».

Ставка: гол Рафиньи за 2.09.

«Барселона» очень хороша на старте чемпионата: 7:0 по сумме двух матчей, две победы команды Флика, причём «Барса» выиграла все таймы и создала огромное количество голевых моментов — и в игре с «Эльче», и в матче с «Атлетиком». Поэтому шансов у «Райо Вальекано» здесь, конечно, мало.

Интересно, что «Барселона» так разыгралась в отсутствие номинально центральных нападающих. Левандовски ушёл, Феррана Торреса продали, но кому нужны эти нападающие, если без них «Барса» начала забивать гораздо больше. Совсем недавно мадридский «Атлетик» показал, как играть без нападающих в матче на «Рамон Санчес Писхуан» с «Севильей». У Диего Симеоне нападающих не было вообще, но тем не менее команда повела 3:0 к 30-й минуте на сложном выезде.

Когда «Барселона» всё-таки найдёт форварда в конце заявочной кампании, посмотрим, как изменится команда Флика. Пока на позиции центрального нападающего великолепно выглядит Рафинья. И я сразу хочу поставить на гол бразильца. Он довольно рано начал подготовку, раньше, чем футболисты сборной Испании, поэтому уже в порядке и играет на позиции, с которой проще всего забивать, ловить рикошеты — центрального нападающего. Кроме того, Рафинья после ухода Левандовского стал штатным пенальтистом, поэтому если «Барселона» получит право на 11-метровый, то шансы на гол Рафиньи увеличатся. Но пока бразилец даже из игры забивает в каждом матче и является одним из лучших бомбардиров чемпионата: тех, кто забил по три гола, там большая группа футболистов. Думаю, что Рафинья может уйти в отрыв по итогам этой игры, последней игры 3-го тура, поэтому поставлю на гол бразильца.

Что касается «Райо Вальекано», то команда в очень посредственном состоянии. От «Райо» образца прошлого сезона, когда они вышли в финал Лиги конференций, не осталось почти ничего: ни тренера, ни многих ведущих футболистов, ни даже, чёрт возьми, стадиона. По требованиям безопасности стадион прикрыли, и теперь «Райо» пока играет в Леганесе, но и выступает посредственно. Пока они формально домашние матчи провели в Леганесе с «Алавесом», создали остроту и поборолись с соперником, наверное, раза в три меньше, чем это сделал «Алавес». Итоговая ничья 1:1 — это очень повезло «Райо», что они взяли очко в такой игре, когда скорее заслуживали поражение. Поражение они заслуживали и получили в игре с «Севильей» в 1-м туре: им даже не помог подарок в виде гола из ничего на четвёртой минуте, когда ошибка оборонцев «Севильи» привела к нелогичному голу. Дальше при счёте 1:1 они ещё получили численное преимущество, но и это не помогло «Райо Вальекано»: они всё равно уступили 1:2, пропустив в большинстве.

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