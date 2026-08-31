Эксперты назвали фаворита РПЛ после 6-го тура

В РПЛ завершился 6-й тур. «Краснодар» продолжил свою победную серию, обыграв «Ростов» 1:0. А вот их преследователи из «Спартака» не смогли переиграть «Оренбург» — 1:1. Чуть было не потерял очки и «Зенит», но благодаря пенальти на последних минутах петербуржцы всё же дожали «Факел» — 1:0. Теперь краснодарцы опережают москвичей на пять, а зенитовцев на шесть очков.

«Зенит» остаётся главным фаворитом на чемпионство РПЛ, поставить на победу команды Сергея Семака можно за 2.40 (после 5-го тура было 2.30).

На «Краснодар» можно заключить пари за 2.70, эта котировка снизилась с 3.40. А вот шансы «Спартака» понизились, коэффициент повысился с 4.00 до 4.50.

В 7-м туре «Зенит» примет ЦСКА, «Краснодар» на выезде встретится с «Крыльями Советов», а «Спартаку» предстоит гостевое дерби с «Динамо».