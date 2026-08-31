15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Астон Вилла» — «Арсенал»: прогноз Виктора Логинова на матч АПЛ 31 августа

«Астон Вилла» — «Арсенал»: прогноз Виктора Логинова на матч АПЛ 31 августа
Комментарии

Актёр Виктор Логинов дал прогноз на матч «Астон Вилла» — «Арсенал».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.77.

Англия — Премьер-лига . 2-й тур
31 августа 2026, понедельник. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Арсенал» очень бодро начал сезон, обыграв «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии и «Ковентри» в 1-м туре АПЛ. Оба матча закончились со счётом 3:0. Команда Микеля Артеты сделала очень качественные трансферы, на каждую позицию есть по два сильных игрока, поэтому «Арсенал» точно готов к главной цели (защитить чемпионский титул) и уже начал активные шаги к ней.

В свою очередь, «Астон Вилла» начала сезон очень скверно, уступив в 1-м туре «Брайтону» со счётом 0:4. Бирмингемцы даже не имели особых шансов на забитый гол, ещё и получили удаление. Состав ощутимо изменился с прошлого сезона, несколько ключевых игроков покинули клуб или травмированы, а новички пока не адаптировались. «Астон Вилле» будет сложно противостоять «Арсеналу» в очном матче, но домашние стены могут помочь команде Унаи Эмери. Жду яркой и результативной игры от обеих команд», — приводит слова Логинова «Ставка ТВ».

Материалы по теме
Внушительный «Арсенал» и привычно яркая «Барселона»: экспресс на футбол
Внушительный «Арсенал» и привычно яркая «Барселона»: экспресс на футбол