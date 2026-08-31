«Астон Вилла» — «Арсенал»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ в Бирмингеме

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч «Астон Вилла» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» за 1.53.

«Астон Вилла» дома, конечно, очень сильная команда. Она это уже доказывала: на своём поле играет уверенно, проигрывает не так много, и «Арсеналу» будет критически тяжело. Тем более для «Астон Виллы» это первая домашняя игра сезона, нужно реабилитироваться перед болельщиками после неудачного старта и показать совсем другой футбол.

Но «Арсенал» — это команда, которая умеет играть такие матчи на результат. Понятно, что «Астон Вилла» тоже будет ставить перед собой серьёзные задачи, бороться за высокие места и зону Лиги чемпионов. Однако «Арсенал» сейчас находится на другом уровне: команда стала чемпионом, у неё есть качество, уверенность и понимание, как выжимать максимум из сложных встреч.

Думаю, игра получится очень равной. И те и другие будут создавать моменты, но «Арсенал» в таких матчах умеет действовать прагматично: забить, потом чуть ниже сесть в оборону, сыграть по счёту и не дать сопернику разбежаться. Во встрече с «Астон Виллой» на выезде это может быть важным фактором, потому что в открытый футбол там играть опасно.

Лёгкой победы для «Арсенала» точно не будет. «Астон Вилла» дома добавит, станет давить, бороться и искать свои моменты. Но всё-таки я бы отдал предпочтение «Арсеналу»: у них больше класса, стабильности и умения решать такие игры. Мне кажется, гости могут забрать тяжёлую победу где-то со счётом 1:2», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».