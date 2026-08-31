«Барселона» — «Райо Вальекано»: прогноз Михаила Моссаковского на матч Примеры

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Барселона» — «Райо Вальекано».

Ставка: ТБ 10.5 углового за 1.82.

«Матч пройдёт на «Камп Ноу», и это важное обстоятельство. Первые две игры «Барселона» провела по-разному, хотя в обеих доминировала — и с «Эльче» в 1-м туре, и с «Атлетиком» во 2-м. В обоих матчах у каталонцев был очень высокий показатель ожидаемых голов, и обе встречи они уверенно выиграли. Но с точки зрения владения мячом и контроля территории это были разные матчи.

Доминирующее владение «Барселона» показала как раз на «Камп Ноу», и это сразу отразилось на угловых. Когда команда давит через мяч, территорию, фланги и постоянно загоняет соперника к своей штрафной, корнеры появляются естественно. Против «Атлетика» на двоих было 17 угловых, и большую часть этого объёма обеспечила именно «Барса». В первом матче, где каталонцы чаще действовали через пространство и отдельные эпизоды, картина была другой.

Здесь мы в первую очередь отталкиваемся от «Барселоны», но стоит посмотреть и на «Райо Вальекано». У команды поменялся тренер: теперь ей руководит Беньят Сан-Хосе, но состав во многом остался прежним. «Райо» и раньше умел играть с «Барселоной» смело, а в некоторых очных матчах даже создавал приличный объём по угловым. Понятно, что на «Камп Ноу» фаворитом по этому компоненту всё равно должна быть «Барса», но общий тотал здесь выглядит интереснее, чем просто фора каталонцев.

Плюс есть кадровые детали. У «Райо» не будет Иси Паласона — одного из лидеров атаки, но коренным образом рисунок игры это вряд ли изменит. У «Барселоны» есть вопросы по Родри и Гави, но сама структура Флика всё равно должна давить через фланги, особенно через зону Ламина Ямаля. Да, планка по угловым чуть задрана, потому что матч на «Камп Ноу», и рынок это понимает. Но при таком сценарии, с контролем «Барселоны», фланговым давлением и возможными ответами «Райо», общий тотал больше 10.5 углового выглядит хорошим вариантом», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».