15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Барселона» — «Райо Вальекано»: прогноз Александра Мостового на игру Ла Лиги

«Барселона» — «Райо Вальекано»: прогноз Александра Мостового на игру Ла Лиги
Комментарии

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Барселона» — «Райо Вальекано».

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-2) за 1.70.

Испания — Ла Лига . 3-й тур
31 августа 2026, понедельник. 22:30 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
5 : 2
Райо Вальекано
Мадрид
0:1 Камельо – 12'     1:1 Рафинья – 19'     2:1 Ямаль – 21'     3:1 Лежён – 51'     3:2 Камельо – 59'     4:2 Рафинья – 71'     5:2 Ямаль – 90'    

«Здесь, думаю, мой прогноз будет довольно понятен. «Барселона» очень мощно начала сезон: сначала легко выиграла у «Эльче», потом спокойно забрала следующий матч. Команда сразу показала, что входит в чемпионат в хорошем состоянии, с уверенностью, движением и качеством впереди. Когда так начинаешь, понятно, что все ждут продолжения.

Конечно, не надо говорить, что «Барса» каждый раз будет всех разрывать. Футбол так не работает. Бывает, что команда долго не может забить, соперник закрывается, терпит, сбивает темп, и тогда даже явному фавориту становится тяжело. В начале сезона такое возможно, когда ещё не всё идеально по ритму.

Но по уровню «Барселона» всё равно должна быть сильнее. У неё больше класса, футболистов, которые могут решить эпизод, и вариантов в атаке. Если быстро забьют, матч может пойти спокойно. Если нет — придётся давить, искать моменты и раскачивать оборону, однако преимущество всё равно будет на стороне «Барсы».

Поэтому здесь для меня фаворит очевиден. Лёгкой прогулки может и не быть, потому что соперник тоже станет цепляться и играть на результат. Но такие встречи «Барса» обязана забирать, если хочет бороться за самые высокие места. Думаю, «Барселона» должна выигрывать — 2:0 или 3:0. Поэтому возьму здесь победу «Барсы» с форой (-2)», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».

Материалы по теме
«Барселона» — «Райо Вальекано». Почерк чемпиона
«Барселона» — «Райо Вальекано». Почерк чемпиона
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android