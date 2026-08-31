«Барселона» — «Райо Вальекано»: прогноз Александра Мостового на игру Ла Лиги

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Барселона» — «Райо Вальекано».

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-2) за 1.70.

«Здесь, думаю, мой прогноз будет довольно понятен. «Барселона» очень мощно начала сезон: сначала легко выиграла у «Эльче», потом спокойно забрала следующий матч. Команда сразу показала, что входит в чемпионат в хорошем состоянии, с уверенностью, движением и качеством впереди. Когда так начинаешь, понятно, что все ждут продолжения.

Конечно, не надо говорить, что «Барса» каждый раз будет всех разрывать. Футбол так не работает. Бывает, что команда долго не может забить, соперник закрывается, терпит, сбивает темп, и тогда даже явному фавориту становится тяжело. В начале сезона такое возможно, когда ещё не всё идеально по ритму.

Но по уровню «Барселона» всё равно должна быть сильнее. У неё больше класса, футболистов, которые могут решить эпизод, и вариантов в атаке. Если быстро забьют, матч может пойти спокойно. Если нет — придётся давить, искать моменты и раскачивать оборону, однако преимущество всё равно будет на стороне «Барсы».

Поэтому здесь для меня фаворит очевиден. Лёгкой прогулки может и не быть, потому что соперник тоже станет цепляться и играть на результат. Но такие встречи «Барса» обязана забирать, если хочет бороться за самые высокие места. Думаю, «Барселона» должна выигрывать — 2:0 или 3:0. Поэтому возьму здесь победу «Барсы» с форой (-2)», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».