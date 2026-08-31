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«Барселона» — «Райо Вальекано»: ставка Семёна Зигаева на матч Примеры 31 августа

«Барселона» — «Райо Вальекано»: ставка Семёна Зигаева на матч Примеры 31 августа
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Барселона» — «Райо Вальекано».

Ставка: ТМ 3.5 за 2.05.

Испания — Ла Лига . 3-й тур
31 августа 2026, понедельник. 22:30 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
5 : 2
Райо Вальекано
Мадрид
0:1 Камельо – 12'     1:1 Рафинья – 19'     2:1 Ямаль – 21'     3:1 Лежён – 51'     3:2 Камельо – 59'     4:2 Рафинья – 71'     5:2 Ямаль – 90'    

«Барселона» в новом сезоне стартовала гостевой встречей с «Эльче», и, конечно, мало кто допускал, что каталонцы испытают проблемы в этом матче. Всё так и вышло, случились дубли Рафиньи и Фермина Лопеса, ну а что же новички?! Адейеми забил, а Гордон отдал две голевые, и «Барселона» победила 5:0. Дальше каталонцев ждала домашняя встреча с басками из Бильбао. Рафинья вновь забил, а после перерыва за «Барселону» дебютировал Родри, а также был гол Фермина. Каталонцы победили 2:0, хотя по игре должны были басков громить минимум в четыре мяча.

«Райо Вальекано» летом остался без главного тренера, Иньиго Переса, который отправился на повышение в «Вильярреал». Его же место занял Беньят Сан Хосе, до этого работавший в «Эйбаре». В 1-м туре мадридцы играли против «Севильи» на «Рамон Санчес Писхуан» и быстро открыли счёт в матче. Однако во втором тайме в ворота гостей назначили два пенальти, хозяева оба реализовали и одержали победу. Дальше «Райо Вальекано» на своем поле принимал «Алавес», хотя своё поле было лишь номинальным, ведь игра прошла на стадионе «Леганеса». Мадридцы в начале второго тайма счет открыли, но ближе к концу ошибка Рациу привела к ответному голу Мариано Диаса, который и установил окончательный счёт 1:1.

В последние годы «Райо Вальекано» регулярно доставляет проблем «Барселоне», но чаще это проходит в столице Испании. В Каталонии же «Барса» при Ханси Флике победы забирает, однако с большим трудом и по 1:0. Сейчас мадридцы — уже иная команда, которая ещё скверно стартовала и потеряла основного вратаря на продолжительный строк. И всё же тенденция говорит нам, что в четырёх последних матчах было забито всего семь мячей. Рискну и предложу выбрать букмекерский «низ», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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