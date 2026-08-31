«Спартак» Кс — «Ротор»: прогноз Семёна Зигаева на матч Первой лиги

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Спартак» Кс — «Ротор».

Ставка: ничья за 3.02.

«Спартак» из Костромы неплохо стартовал в нынешнем сезоне Первой лиги, чередуя победы и ничьи, но главное — идя без поражений. Конечно, выезжать на голах Амура Калмыкова долго было нельзя, и в прошлом туре спартаковцы впервые проиграли. 21 августа они играли против «Торпедо» в подмосковных Химках, где обе команды базируются, хотя «автозаводцы» скоро уже съезжают. Сама игра стала катастрофой для костромичей. Еще в первом тайме Каштанов оформил дубль, а после перерыва довел свой бомбардирский счет до хет-трика, а «Торпедо» одержало разгромную победу 3:0.

Старт у «Ротора» в этом сезоне простым назвать сложно — команду из Волгограда бросает из стороны в сторону. После пяти матчей в активе у коллектива Дмитрия Парфенова было три победы и два поражения, но затем стало хуже. Домашняя ничья с «Уралом», за которой последовало еще два поражения: сначала в Туле, а в прошлом туре на своем поле еще и неожиданное от «Нефтехимика». Эти неудачи отбросили «Ротор» в нижнюю часть таблицы, а лидеры имеют уже неплохой запас.

Из-за путаницы в календаре Первой лиги есть команды, которые провели уже по девять матчей, как например «Велес», многие по восемь, как «Ротор», а вот у костромичей — семь. В любом случае, нас ждет матч в Химках, где встретятся две команды, идущие на спаде. Если не забивает Калмыков, то «Спартак» ничего не может показать в атаке, а у «Ротора» спад скорее системный. И все же, эти две команды прямо сейчас для меня равны и допускаю, что сильнейшего они не выявят, поэтому ставлю здесь на ничью», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».