«Реал» — «Интер»: коэффициенты на матч Лиги чемпионов

8 сентября состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Реал» — «Интер». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

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Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 1.67. Победа «Интера» оценивается коэффициентом 5.20. Ничейный исход можно найти в линии за 4.25.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.68. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.67.