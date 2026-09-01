Стали известны шансы ЦСКА победить «Ростов» в Кубке России

1 сентября состоится матч 3-го тура группового этапа Кубка России по футболу «Ростов» — ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Ростова» предлагается с коэффициентом 3.45. Победа ЦСКА оценивается коэффициентом 2.18. Ничейный исход по итогам двух таймов можно найти в линии за 3.45.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.94, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.93. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.75.