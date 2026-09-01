15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Стали известны шансы ЦСКА победить «Ростов» в Кубке России

Стали известны шансы ЦСКА победить «Ростов» в Кубке России
Комментарии

1 сентября состоится матч 3-го тура группового этапа Кубка России по футболу «Ростов» — ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Материалы по теме
«Ростов» — ЦСКА. Попытка номер два
«Ростов» — ЦСКА. Попытка номер два

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Ростова» предлагается с коэффициентом 3.45. Победа ЦСКА оценивается коэффициентом 2.18. Ничейный исход по итогам двух таймов можно найти в линии за 3.45.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.94, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.93. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.75.

Материалы по теме
«Акрон» — «Локомотив». Час расплаты
«Акрон» — «Локомотив». Час расплаты
Комментарии
Новости. Ставки