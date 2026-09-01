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Названы шансы «Локомотива» победить «Акрон» в Кубке России

Названы шансы «Локомотива» победить «Акрон» в Кубке России
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1 сентября состоится матч 3-го тура группового этапа Кубка России по футболу «Акрон» — «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Стартовый свисток запланирован на 16:15 мск.

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Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Акрона» предлагается с коэффициентом 3.82. Победа «Локомотива» оценивается коэффициентом 1.95. Ничейный исход по итогам двух таймов можно найти в линии за 3.75.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.82. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.69.

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