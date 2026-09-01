«Факел» — «Краснодар»: букмекеры оценили шансы команд

1 сентября состоится матч 3-го тура группового этапа Кубка России по футболу «Факел» — «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Факел» в Воронеже. Стартовый свисток запланирован на 18:30 мск.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Факела» предлагается с коэффициентом 5.55. Победа «Краснодара» оценивается коэффициентом 1.58. Ничейный исход по итогам двух таймов можно найти в линии за 4.45.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.51, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.54. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.61.