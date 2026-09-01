«Акрон» — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Акрон» — «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» за 1.90.

«Эта неделя кубковая. 3-й тур Кубка России начнётся матчем в Самаре, где «Акрон» будет принимать московский «Локомотив». Это группа D, где «Локомотив» на последнем месте с одним очком, первое занимает «Ростов» с двумя победами и нулём пропущенных мячей, три очка у «Акрона, два у ЦСКА.

Всем понятна история «Локомотива», всем понятно, что «Локомотив» хромает на обе ноги. Отсутствие результата, конечно, придавливает и руководство, и болельщиков, и тренерский штаб, и самих футболистов. Нужна победа, любая победа — кривая, косая, вымученная с пенальти. Нужны положительные эмоции «Локомотиву». И, мне кажется, матч против «Акрона» в Кубке —лучший момент для того, чтобы себя чуть-чуть встряхнуть. Перед следующим матчем в Калининграде против набравшей ход «Балтики» «Локомотиву» очень нужны эти положительные эмоции.

Я думаю, что тот ресурс, который есть у «Локомотива», вполне способен победу из Самары увезти. Тем более у «Акрона» будут изменения по составу. Мы видим, что у него неплохая атака, но при этом всё равно «Акрон» продолжает себе «привозить» в обороне. «Локомотив» может этим воспользоваться. И «Локомотив» точно сейчас не в той ситуации, когда состав надо ротировать. Играют первыми, и время на восстановление ещё будет перед «Балтикой».

Мой прогноз — победа «Локомотива» за 1.90», — приводит слова Генича «РБ Спорт».