«Акрон» — «Локомотив»: прогноз Романа Павлюченко на матч Кубка России в Самаре

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч «Акрон» — «Локомотив».

Ставка: ничья за 3.95.

«Локомотив», конечно, сейчас в очень плохой ситуации, если говорить про чемпионат. Команда внизу таблицы, очков мало, поэтому, скорее всего, основной акцент нужно делать именно на РПЛ, а не на Кубок. Для «Локомотива» Кубок на сегодняшний день уже второстепенный турнир, потому что в чемпионате надо срочно исправлять положение.

Думаю, «Локомотив» может поехать на этот матч не основным составом. Нужно дать отдохнуть лидерам, потому что после Кубка через несколько дней снова чемпионат, а там ситуация тяжёлая. Наверное, будут играть молодёжь, ближайший резерв и футболисты, которые получают меньше времени. Это логично: основные игроки должны готовиться к следующему туру чемпионата.

Для «Акрона» это может быть плюсом. Хотя у них самих в чемпионате тоже всё непросто, но команда играет дома, ей никуда не надо ехать, и настрой точно будет серьёзный. Возможно, у «Акрона» тоже будет ротация, но мне кажется, что они могут выпустить больше основных футболистов. Поэтому я не уверен, что в основное время здесь кто-то спокойно победит.

Матч, скорее всего, получится равным и достаточно сухим. Может быть, даже без забитых мячей, потому что обе команды будут осторожничать, а составы могут быть смешанными. Мне кажется, дело вполне может дойти до серии пенальти. Поэтому поставлю на ничью в основное время здесь», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».