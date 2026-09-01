«Факел» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России в Воронеже

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Факел» — «Краснодар».

Ставка: ТМ 3 за 1.88.

«Воронежский «Факел» в группе B будет дома принимать «Краснодар», который лидирует не только в чемпионате, но и лидирует в этой группе. У «Краснодара» гостевая победа над «Динамо» и победа в серии пенальти над «Ахматом».

Понятно, что у «Краснодара» выбывают какие-то игроки по травмам, тем не менее всё равно неплохая обойма. И этой обойме придётся привыкать, конечно, к искусственному газону в Воронеже.

«Факел» на последнем месте — 0 очков. «Ахмату» проиграли абсолютно по делу, с динамовцами пропустили в самой концовке.

Я не думаю, что супероткрытая игра получится. «Краснодар» умеет играть качественно и зрело в обороне. Сейчас просто нет возможности сильно ротировать состав у «Краснодара». Если будут играть Жубал и Тормена, они точно в состоянии сдержать атаку «Факела», которая пока действует не очень результативно.

Поэтому я удивлён, что такой коэффициент на «тотал меньше». За ТМ (2.5) дают коэффициент 2.3, но в качестве перестраховки возьму «тотал меньше 3» за 1.88. Все-таки мне не кажется, что должно быть много забитых мячей. «Факел» не забивает, «Краснодар» мало пропускает. Откуда здесь взяться большому количеству мячей, даже несмотря на ротацию, которая ждёт и ту, и другую команду?» — приводит слова Генича «РБ Спорт».