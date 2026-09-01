15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Факел» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России в Воронеже

«Факел» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России в Воронеже
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Факел» — «Краснодар».

Ставка: ТМ 3 за 1.88.

Fonbet Кубок России . Группа B. 3-й тур
01 сентября 2026, вторник. 18:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
1 : 1
3 : 4
Краснодар
Краснодар
1:0 Ковалёв – 59'     1:1 Оздоев – 60'    

«Воронежский «Факел» в группе B будет дома принимать «Краснодар», который лидирует не только в чемпионате, но и лидирует в этой группе. У «Краснодара» гостевая победа над «Динамо» и победа в серии пенальти над «Ахматом».

Понятно, что у «Краснодара» выбывают какие-то игроки по травмам, тем не менее всё равно неплохая обойма. И этой обойме придётся привыкать, конечно, к искусственному газону в Воронеже.

«Факел» на последнем месте — 0 очков. «Ахмату» проиграли абсолютно по делу, с динамовцами пропустили в самой концовке.

Я не думаю, что супероткрытая игра получится. «Краснодар» умеет играть качественно и зрело в обороне. Сейчас просто нет возможности сильно ротировать состав у «Краснодара». Если будут играть Жубал и Тормена, они точно в состоянии сдержать атаку «Факела», которая пока действует не очень результативно.

Поэтому я удивлён, что такой коэффициент на «тотал меньше». За ТМ (2.5) дают коэффициент 2.3, но в качестве перестраховки возьму «тотал меньше 3» за 1.88. Все-таки мне не кажется, что должно быть много забитых мячей. «Факел» не забивает, «Краснодар» мало пропускает. Откуда здесь взяться большому количеству мячей, даже несмотря на ротацию, которая ждёт и ту, и другую команду?» — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Факел» — «Краснодар». Работа над ошибками в День знаний
«Факел» — «Краснодар». Работа над ошибками в День знаний
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android