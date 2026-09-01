«Факел» — «Краснодар»: прогноз Семёна Зигаева на игру Кубка России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Факел» — «Краснодар».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.85.

«Факел» в 1-м туре группового этапа Кубка России на своём поле принимал столичное «Динамо». Встреча была равной, но всё же гости чаще создавали опасные моменты у ворот хозяев. Один из них в самой концовке привел к автоголу Юрганова и поражению воронежцев. Дальше «Факел» отправился в Грозный на матч против «Ахмата» и пропустил уже на первых секундах, дальше хозяева забили второй, а всё, на что хватило гостей, — гол Альшина на пятой компенсированной минуте, который изменил счёт, но не исход.

«Краснодар» в 1-м туре на своём поле принимал команду Станислава Черчесова и контролировал ход встречи, правда, преимущество было всего 1:0. Гости не сдавались и в самой концовке счёт сравняли, переведя матч в серию пенальти. Хозяева били лучше и забрали два очка. Затем «Краснодар» отправился в Москву на игру против столичного «Динамо». Хозяева владели инициативой в первом тайме, но забили гости, отличился Мукаилов и ушёл в аренду в Самару. Второй тайм динамовцы также провели с преимуществом, но извлечь дивидендов им вновь не удалось.

В этом сезоне «Факел» и «Краснодар» уже играли между собой, но в рамках РПЛ. Там у команды Мурада Мусаева пока проблем нет, она забрала 18 очков из 18 возможных, включая успех против воронежцев. Но при счёте 3:0 в пользу «быков» в концовке «Факел» включился и два мяча отыграл. Теперь матч пройдёт в Воронеже, и команды выпустят на поле многих резервистов. Тут у хозяев появляется небольшой шанс. И всё же мне бы хотелось увидеть повторение первой встречи «Краснодара» и «Факела», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».