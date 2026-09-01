«Факел» — «Краснодар»: прогноз Михаила Моссаковского на игру Кубка России 1 сентября

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Факел» — «Краснодар».

Ставка: ТМ 8.5 удара в створ за 1.65.

«У «Краснодара», по сути, двойной выезд. Вслед за кубковой игрой в Воронеже будет матч РПЛ в Самаре с «Крыльями Советов». У «Факела» после встречи с «Краснодаром» тоже выезд — в Ростов-на-Дону. Понятно, что акцент тренеры будут делать в пользу чемпионата, поэтому в Кубке жду большую ротацию. У «Краснодара» её дополнительно провоцирует состояние игроков, которые испытывали дискомфорт и болевые ощущения по ходу матча с «Ростовом». Это Агкацев, который, возможно, и так бы не сыграл, Жубал и Воробьёв.

Интересно, как Мурад Мусаев решит вопрос с атакой. Наверняка будет большая ротация в центре поля, и снова появятся в старте Уткин и Оздоев, возможно, в тройке с Ленини. А вот кто сыграет впереди — вопрос. Кордобу, скорее всего, поберегут, хотя не удивлюсь, если он получит какое-то время. Воробьёва тоже наверняка будут беречь. Кто тогда выйдет центральным нападающим — интрига. В любом случае искусственный газон, кубковый характер матча и ротация говорят не в пользу зрелищного футбола.

Думаю, игра получится достаточно сдержанной. Обратите внимание: «Краснодар» в этом сезоне часто забивает много, но при этом не наносит большого количества ударов в створ. У команды хорошее соотношение точных ударов и голов. «Факел» — тоже не та команда, которая стабильно много бьёт в створ. И если смотреть сезонную картину, у обеих команд в матчах чаще проходят «низы» по ударам в створ на двоих. Показательный пример — их очная игра в чемпионате. Там было забито пять мячей, но ударов в створ при этом набралось немного — всего восемь.

За отметку в 10 ударов в створ команды в этом сезоне выбирались редко — один раз это сделал «Факел» и дважды «Краснодар». Здесь жду ещё более экономный сценарий, чем в чемпионате, потому что тогда играли основными составами, а сейчас ресурс нужно распределять перед важными матчами РПЛ. Поэтому тотал меньше 8.5 удара в створ в этом кубковом матче выглядит логичным вариантом», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».