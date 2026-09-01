«Ростов» — ЦСКА: ставка Игоря Семшова на матч Пути РПЛ Кубка России

Известный в прошлом футболист Игорь Семшов дал прогноз на матч «Ростов» – ЦСКА.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.94.

«Как же по-разному выступают команды в двух турнирах. В Премьер-Лиге ЦСКА продолжает оставаться одной из двух команд (вместе с «Краснодаром»), которая ещё ни разу не потерпела поражение – в шести турах у армейцев три победы и три ничьих. У ростовчан лишь одна победа в шести матчах и занимаемое ныне 12-е место в турнирной таблице.

А вот в групповом этапе розыгрыша Кубка России, наоборот, «Ростов» идёт без потерь, выиграв оба матча, не пропустив при этом ни разу, – у «Акрона» (4:0) и «Локомотива» (1:0). Армейцы сначала победили в серии пенальти «Локомотив» и затем дома уступили «Акрону». Лишь один забитый мяч за 180 минут игрового времени. Многие считают, что главным турниром является чемпионат, а кубковые матчи уходят на второй план. Хотя выиграть Кубок тоже, согласитесь, весьма престижно.

Не так давно команды встречались в Москве, в матче 3-го тура Премьер-Лиги, и тогда зрители увидели блёклую нулевую ничью. В матче было очень мало голевых моментов, и ничейный исход, наверное, можно вполне считать закономерным, хотя армейцы перед игрой считались фаворитами. В апреле ЦСКА и «Ростов» также не смогли выявить победителя, но тогда команды смогли обменяться голами. Интересно, что в этом противостоянии гостевая команда побеждает крайне редко. В 10 последних очных поединках было это лишь однажды – «Ростов» победил в Москве в ноябре 2024 года, причём южанам пришлось отыгрываться, тем ценнее, как говорится, их победа. ЦСКА в Ростове давно не выигрывал, и сейчас это вряд ли произойдет. Думаю, что нас ждёт малорезультативный матч – максимум два гола на двоих», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».