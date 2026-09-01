«Ростов» – ЦСКА: прогноз Константина Генича на матч 3-го тура Кубка России

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Ростов» – ЦСКА.

Ставка: два-три гола в матче за 2.02.

«Очень любопытный матч пройдёт в группе D, где ЦСКА приедет в гости к «Ростову». «Ростов», как я уже отмечал, идёт без поражений — с двумя победами. Обе победы были сухими. Переиграли крупно «Акрон» в Самаре, а затем не без везения обыграли московский «Локомотив» 1:0 — благодаря пенальти в самой концовке, который реализовал Комаров.

У ЦСКА отсутствует Матвей Кисляк. Если он не играет, это прямо большая проблема для армейцев. И мы видели это по встрече с «Акроном» в чемпионате. И пока ЦСКА выглядит очень рвано. «Ростов» может затянуть в свою игру, даже несмотря на большую ротацию, которая ожидается от Джонатана Альбы. Он признался, что гордится своими футболистами, после матча с «Краснодаром». Действительно, «Ростов» смотрелся достойно во втором тайме. Может быть, не так много было моментов, но по качеству игры к ростовчанам вряд ли можно какие-то претензии предъявить. Думаю, и в матче с ЦСКА «Ростов» может затянуть армейцев в не совсем комфортный футбол. Хоть и неплохо ЦСКА выглядит в чемпионате по очкам, но вопросы по игре остаются. Плюс отсутствие Кисляка может сказаться.

Полагаю, вариант «два-три гола в матче» хорошо подходит для этой игры. 1:1, 2:1, 2:0 — вполне может качнуться в любую сторону. Коэффициент — 2.02», — приводит слова Генича «РБ Спорт».