«Ростов» — ЦСКА: прогноз Михаила Моссаковского на встречу Кубка России

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Ростов» – ЦСКА.

Ставка: ТБ 26.5 удара за 1.75.

«И у тех и у других на выходных важнейшие матчи чемпионата. У ЦСКА это выезд к «Зениту», который явно испытывает проблемы с психологией. Для армейцев это шанс. У них есть свои сложности, но зацепиться в Петербурге вполне реально. У «Ростова» — необходимость брать очки и играть на победу в донском дерби против «Факела». После череды неудач это тоже важнейшая встреча.

При этом в последних поражениях «Ростов» отнюдь не выглядел безнадёжно. И против «Краснодара», и против «Ахмата», пусть даже крупно проигранного, команда создавала моменты и много била. Понятно, что в Кубке против ЦСКА состав у ростовчан будет сильно отличаться. Как и у армейцев, ротация будет большой. У «Ростова» наверняка снова выйдут молодые: Жбанов, Азнауров, Шамонин. В любом случае от Джонатана Альбы жду серьёзных изменений.

Но «Ростов» — одна из самых бьющих команд этого сезона, и в Кубке в том числе. В игре против «Локомотива» у ростовчан был 21 удар по воротам — представьте, 21 только у одной команды. У ЦСКА тоже были ударные кубковые матчи. Против «Акрона» армейцы уступали дома, вынуждены были давить и пробили 19 раз. А против «Локомотива» в Кубке, по статистике, ЦСКА тоже дошёл до 21 удара. То есть встречаются две команды, которые много бьют.

Полуторные или вторые составы здесь могут сыграть достаточно открыто и смело. У ЦСКА даже при ротации остаются приличные исполнители в атаке: наверняка будут Кармо, Козлов, возможно, Попович, скорее всего, Тамерлан Мусаев, который сам по себе очень заряжен на удар. «Ростов» тоже регулярно загружает ворота соперника. Поэтому здесь логично ловить «верх» по ударам: отметка в тотал больше 26.5 ударов выглядит рабочей», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».