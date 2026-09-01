«Ростов» – ЦСКА: прогноз Александра Мостового на игру группового этапа Кубка России

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Ростов» – ЦСКА.

Ставка: ничья за 3.58.

«Уже много раз говорил: на Кубок не совсем просто давать какие-то прогнозы. Вроде кто-то играет, кто-то не играет, вроде кто-то вылетает, а потом оказывается, что он ещё никуда не вылетает. Формат такой, что сразу всё понять трудно, и к таким матчам надо относиться аккуратно.

Чемпионат сейчас в разгаре, между играми РПЛ снова идут кубковые матчи, поэтому команды могут выходить вторыми составами и сильно ротировать основу. Это нормально: тренеры смотрят не только на Кубок, но и на ближайший тур, состояние игроков, травмы и общий календарь. Поэтому заранее угадать состав почти невозможно.

Тем более у ЦСКА сейчас есть проблемки по составу. Где-то футболисты получают травмы, нужно кого-то беречь или давать отдых. Понятно, что команда сильная, но в такой ситуации даже фавориту не всегда просто. Если выходят не все основные, встреча может получиться совсем другой.

«Ростов» дома вполне может рассчитывать на хороший результат. Дома эта команда всегда неприятная, может терпеть, бороться, цепляться за эпизоды и не дать сопернику спокойно играть. Тем более в Кубке, где многое зависит от состава и настроя на конкретный день. Поэтому считаю, что «Ростов» добьётся здесь хорошего результата, так что поставлю на ничью в основное время», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».