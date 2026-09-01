«Торино» — «Монца»: ставки и коэффициенты на матч Кубка Италии
Поделиться
1 сентября состоится матч 1/16 финала Кубка Италии «Торино» — «Монца». Игра пройдёт в Турине на стадионе «Олимпико Гранде Торино». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.
Кубок Италии . 1/16 финала
01 сентября 2026, вторник. 22:00 МСК
Торино
Турин
Окончен
0 : 1
Монца
Монца
0:1 Мота – 45+3'
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Торино» предлагается с коэффициентом 1.84. Победа «Монцы» оценивается коэффициентом 4.12. Ничейный исход можно найти в линии за 3.34.
При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.63, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.15. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.97.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 сентября 2026
-
10:00
-
08:34
-
07:33
-
06:33
- 1 сентября 2026
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:49
-
07:48
-
06:48
- 31 августа 2026
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:20
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:45
-
07:43
-
06:43
- 30 августа 2026
-
19:00
-
18:00
-
17:30