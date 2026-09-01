«Торино» — «Монца»: ставки и коэффициенты на матч Кубка Италии

1 сентября состоится матч 1/16 финала Кубка Италии «Торино» — «Монца». Игра пройдёт в Турине на стадионе «Олимпико Гранде Торино». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Торино» предлагается с коэффициентом 1.84. Победа «Монцы» оценивается коэффициентом 4.12. Ничейный исход можно найти в линии за 3.34.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.63, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.15. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.97.