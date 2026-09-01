ХЕБК Гамбург — «Боруссия» Д: ставки и коэффициенты на матч Кубка Германии

1 сентября состоится матч 1-го раунда Кубка Германии ХЕБК — «Боруссия» Дортмунд. Игра пройдёт в Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу ХЕБК предлагается с коэффициентом 70.7. Победа «Боруссии» Дортмунд оценивается коэффициентом 1.01. Ничейный исход можно найти в линии за 36.3.

При этом аналитики уверены в очень высокой результативности. Тотал больше 4.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85. Победа «Боруссии» с разницей минимум в четыре мяча оценивается коэффициентом 1.70.