15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

ХЕБК Гамбург — «Боруссия» Д: ставки и коэффициенты на матч Кубка Германии

ХЕБК Гамбург — «Боруссия» Д: ставки и коэффициенты на матч Кубка Германии
Комментарии

1 сентября состоится матч 1-го раунда Кубка Германии ХЕБК — «Боруссия» Дортмунд. Игра пройдёт в Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Кубок Германии . 1-й раунд
01 сентября 2026, вторник. 21:45 МСК
ХЕБК Гамбург
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу ХЕБК предлагается с коэффициентом 70.7. Победа «Боруссии» Дортмунд оценивается коэффициентом 1.01. Ничейный исход можно найти в линии за 36.3.

При этом аналитики уверены в очень высокой результативности. Тотал больше 4.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85. Победа «Боруссии» с разницей минимум в четыре мяча оценивается коэффициентом 1.70.

Материалы по теме
ХЕБК Гамбург — «Боруссия» Д. Любительский праздник закончится быстро
ХЕБК Гамбург — «Боруссия» Д. Любительский праздник закончится быстро
Комментарии