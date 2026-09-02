15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Стали известны шансы «Зенита» выиграть у махачкалинского «Динамо»

Стали известны шансы «Зенита» выиграть у махачкалинского «Динамо»
Комментарии

2 сентября состоится матч 3-го тура группового этапа Кубка России по футболу «Зенит» — «Динамо» Махачкала. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток запланирован на 18:30 мск.

Материалы по теме
«Зенит» — «Динамо» Махачкала. Щедрость Вадима Евсеева
«Зенит» — «Динамо» Махачкала. Щедрость Вадима Евсеева

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.35. Победа «Динамо» оценивается коэффициентом 10.7. Ничейный исход по итогам двух таймов можно найти в линии за 5.10.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.91, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.98. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.40.

Материалы по теме
«Спартак» — «Родина». Хотите ещё?
«Спартак» — «Родина». Хотите ещё?
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android