Стали известны шансы «Зенита» выиграть у махачкалинского «Динамо»

2 сентября состоится матч 3-го тура группового этапа Кубка России по футболу «Зенит» — «Динамо» Махачкала. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток запланирован на 18:30 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.35. Победа «Динамо» оценивается коэффициентом 10.7. Ничейный исход по итогам двух таймов можно найти в линии за 5.10.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.91, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.98. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.40.