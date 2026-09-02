«Балтика» — «Крылья Советов»: прогноз на матч в Калининграде

2 сентября состоится матч 3-го тура группового этапа Кубка России по футболу «Балтика» — «Крылья Советов». Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Балтики» предлагается с коэффициентом 1.83. Победа «Крыльев Советов» оценивается коэффициентом 4.65. Ничейный исход по итогам двух таймов можно найти в линии за 3.65.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.79, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95.