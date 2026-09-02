«Зенит» — «Динамо» Махачкала: прогноз Михаила Моссаковского на матч Кубка России

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Зенит» — «Динамо» Махачкала.

Ставка: ТМ 25.5 фола за 1.85.

«Ещё один кубковый матч, который, конечно, уступает по значимости играм на выходных. У «Зенита» впереди важнейшая встреча с ЦСКА, у махачкалинского «Динамо» — матч с «Родиной». И у тех, и у других есть кадровые сложности. Махачкала, по сути, теряет Мохамеда Аззи, который проходит медосмотр перед возможным переходом в ЦСКА. У «Зенита» тоже хватает игроков, недоступных Сергею Семаку, поэтому ротация будет и плановой, и вынужденной.

Понятно, что силы обе команды будут распределять в пользу чемпионата. Это касается и петербуржцев с их не самой длинной обоймой, и махачкалинцев. Плюс «Динамо» при Вадиме Евсееве уже совсем иначе расставляет игровые приоритеты, чем при Хасанби Биджиеве. Команда стала менее заточенной на единоборства и фолы, но более содержательной и аккуратной. Поэтому именно в данной кубковой игре в Петербурге мне интересно смотреть в сторону «низа» по нарушениям.

Обратите внимание: в домашних матчах «Зенита» фолов обычно бывает немного. Был совсем казусный матч с «Балтикой», где команды на двоих нарушили правила всего 12 раз, и это при участии калининградцев. Была игра с «Родиной» с интригой до конца, но и там, несмотря на обилие борьбы в концовке, получилось всего 21 нарушение. Больше фолов, ближе к 30, было в матче с московским «Динамо», но это совсем другой статус, накал и уровень напряжения.

Здесь история другая: Кубок, ротация, меньший градус борьбы и, скорее всего, позиционное территориальное преимущество «Зенита», которое задаст более спокойный сценарий. Судить будет Матвей Заика — молодой арбитр, который пока проявляет себя скорее как «низовой». Его средний показатель за карьеру около 26 нарушений, и как раз рядом с этой планкой стоит линия 25.5 фола. Мне кажется, команды если и уйдут за 20 фолов, то недалеко. До 26 нарушений в таком матче они добраться не должны, поэтому тотал меньше 25.5 фола выглядит логичным вариантом», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».