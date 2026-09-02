«Оренбург» — «Рубин»: прогноз Семёна Зигаева на встречу Кубка России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Оренбург» — «Рубин».

Ставка: проход «Оренбурга» за 1.82.

«Оренбург» в 1-м туре группового этапа Кубка России играл в Москве против «Спартака», и уже в первом тайме стало понятно, что очки в этой встрече гостям не светят. Колоссальное преимущество хозяев и 2:0, после перерыва спартаковцы забили ещё трижды, но позволили один мяч отправить в свои ворота. 1:5 — чувствительное поражение для команды Ахметзянова. Дальше «Оренбург» отправился в Химки на игру с «Родиной» и быстро повёл в счёте, а затем ещё и получил численное преимущество. Несмотря на попытки хозяев, гости в итоге довели дело до победы 4:1.

«Рубин» в 1-м туре играл против «Родины» в гостях, и первый тайм не предвещал катастрофы. Да, казанцы ушли на перерыв, уступая в счёте, но 0:1 — не приговор. Но второй тайм всё же стал настоящим провалом. Хозяева отправили ещё четыре безответных мяча в ворота гостей и нанесли «Рубину» разгромное поражение. Во 2-м туре в Казань пожаловал московский «Спартак», и уже в начале матча хозяева вышли вперёд. Во втором тайме столичная команда заиграла и на 62-й минуте смогла отыграться, в итоге мы увидели серию пенальти. Наиль Умяров свой удар смазал, а казанцы били без промаха и забрали два очка в копилку.

В начале августа «Оренбург» и «Рубин» уже встречались, но в Казани и в рамках чемпионата страны. Тогда встреча завершилась вничью 1:1, но сейчас нас ждёт кубковый матч, и сильнейшего выявить придётся. Обе команды пока имеют неплохие шансы не только на выход из группы, но и получить путёвку в Путь РПЛ. На своём синтетическом поле оренбуржцы частенько доставляют проблем сопернику, поэтому поверю в то, что они заберут минимум два очка в этом матче», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».