Эксперты назвали шансы Андрея Рублёва выйти в третий круг US Open — 2026
Сегодня на US Open матч второго круга проведёт Андрей Рублёв. Россиянин, посеянный под 23-м номером, сразится с испанцем Даниэлем Мерида-Агиларом.
Букмекеры отдают небольшое преимущество россиянину, поставить на его победу можно с коэффициентом 1.66. Шансы испанца оценили котировкой 2.23.
На то, что в матче будет минимум четыре сета, можно сделать ставку за 1.46. На тай-брейк в одной из партий предлагают коэффициент 1.85. На победу россиянина с форой (-1.5) по сетам можно заключить пари за 2.24.
Ранее соперники не играли друг с другом. В следующем круге победитель противостояния встретится с сильнейшим в паре Брэндон Накашима — Алекс Михельсен.
Материалы по теме
Комментарии <