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Эксперты назвали шансы Андрея Рублёва выйти в третий круг US Open — 2026

Эксперты назвали шансы Андрея Рублёва выйти в третий круг US Open — 2026
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Сегодня на US Open матч второго круга проведёт Андрей Рублёв. Россиянин, посеянный под 23-м номером, сразится с испанцем Даниэлем Мерида-Агиларом.

US Open (м). 2-й круг
02 сентября 2026, среда. 18:00 МСК
Даниэль Мерида-Агилар
39
Испания
Даниэль Мерида-Агилар
Д. Мерида-Агилар
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Андрей Рублёв
24
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Букмекеры отдают небольшое преимущество россиянину, поставить на его победу можно с коэффициентом 1.66. Шансы испанца оценили котировкой 2.23.

На то, что в матче будет минимум четыре сета, можно сделать ставку за 1.46. На тай-брейк в одной из партий предлагают коэффициент 1.85. На победу россиянина с форой (-1.5) по сетам можно заключить пари за 2.24.

Ранее соперники не играли друг с другом. В следующем круге победитель противостояния встретится с сильнейшим в паре Брэндон Накашима — Алекс Михельсен.

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