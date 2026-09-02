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«Спартак» — «Родина»: ставки и коэффициенты на матч Кубка России в Москве

«Спартак» — «Родина»: ставки и коэффициенты на матч Кубка России в Москве
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2 сентября состоится матч 3-го тура группового этапа Кубка России по футболу «Спартак» — «Родина». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Fonbet Кубок России . Группа A. 3-й тур
02 сентября 2026, среда. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Родина
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 1.35. Победа «Родины» оценивается коэффициентом 8.40. Ничейный исход по итогам двух таймов можно найти в линии за 5.85.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.50, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.53. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80.

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