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«Динамо» — «Ахмат»: стали известны шансы команд

«Динамо» — «Ахмат»: стали известны шансы команд
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3 сентября состоится матч 3-го тура группового этапа Кубка России по футболу «Динамо» — «Ахмат». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

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Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Динамо» предлагается с коэффициентом 2.20. Победа «Ахмата» оценивается коэффициентом 3.44. Ничейный исход по итогам двух таймов можно найти в линии за 3.35.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.83. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.68.

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