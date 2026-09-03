«Реал Сосьедад» — «Сельта»: прогноз на матч 3 сентября

3 сентября состоится матч 6-го тура испанской Ла Лиги «Реал Сосьедад» — «Сельта». Игра пройдёт в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры видят фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Реала Сосьедад» предлагается с коэффициентом 2.15. Победа «Сельты» оценивается коэффициентом 3.55. Ничейный исход можно найти в линии за 3.44.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70.