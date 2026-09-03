«Динамо» — «Ахмат»: прогноз Семёна Зигаева на матч Кубка России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России «Динамо» — «Ахмат».

Ставка: победа «Динамо» за 1.83.

«Московское «Динамо» стартовало в групповом этапе Кубка России гостевым матчем в Воронеже. Матч получился малособытийным, но в концовке, когда казалось, что серии пенальти не избежать, гости благодаря автоголу Юрганова вырвали три очка. Дальше команда Сандро Шварца на своём поле пронимала «Краснодар». Год назад команды также встречались в группе, и гости разгромили москвичей. На сей раз исход матча тот же, а вот счёт иной. «Быки» победили благодаря единственному голу Мукаилова.

«Ахмат» в 1-м туре отправился в Краснодар на игру с местной командой. Матч получился ярким, обе команды много атаковали, но забили хозяева лишь на 66-й минуте, отличился Уткин в ворота бывшей команды. Всё шло к минимальной победе «Краснодара», но гол Самородова перевёл встречу в серию пенальти. Гости били хуже и забрали всего лишь одно очко в таблицу. Дальше «Ахмат» на своём поле принимал «Факел» и открыл счёт уже на первых секундах, когда Мелкадзе вколотил мяч под перекладину. Ещё до перерыва Касинтура увеличил преимущество хозяев. Всё, на что хватило воронежцев — гол престижа в компенсированное время.

Учитывая, что «Краснодар» в серии пенальти обыграл «Факел» и набрал уже семь очков, проигравший в матче «Динамо» — «Ахмат» может сильно отстать и уже будет бороться лишь за путёвку в Путь регионов. Москвичи набрали неплохой ход и играют на своём поле, поэтому для меня они — явные фавориты», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».