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Эксперты назвали шансы Карена Хачанова победить Оже-Альяссима на US Open

Эксперты назвали шансы Карена Хачанова победить Оже-Альяссима на US Open
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Сегодня на US Open матч второго круга проведёт Карен Хачанов. Россиянин сразится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, посеянным под третьим номером.

US Open (м). 2-й круг
03 сентября 2026, четверг. 18:00 МСК
Феликс Оже-Альяссим
4
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карен Хачанов
50
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Букмекеры считают канадца фаворитом, поставить на его победу можно с коэффициентом 1.36. Шансы Хачанова оценили котировкой 3.10.

На то, что в матче будет минимум четыре сета, можно сделать ставку за 1.51. На тай-брейк в одной из партий предлагают коэффициент 1.48. На победу россиянина с форой (-1.5) по сетам можно заключить пари за 4.10.

Ранее соперники встречались четыре раза, одержав по две победы. В следующем круге сильнейший встретится с победителем в паре Игнасио Бусе — Бенжамен Бонзи.

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