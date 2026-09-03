«Реал Сосьедад» — «Сельта»: ставки и коэффициенты на матч чемпионата Испании
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3 сентября состоится матч 6-го тура испанской Ла Лиги «Реал Сосьедад» — «Сельта». Игра пройдёт в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.
Испания — Ла Лига . 6-й тур
03 сентября 2026, четверг. 22:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Сельта
Виго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Букмекеры видят фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Реала Сосьедад» предлагается с коэффициентом 2.15. Победа «Сельты» оценивается коэффициентом 3.55. Ничейный исход можно найти в линии за 3.44.
При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70.
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