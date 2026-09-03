Названо число установивших самозапрет на ставки за первые дни работы механизма

1 сентября в России заработал механизм самозапрета на азартные игры. У россиян появилась возможность устанавливать самоограничение на срок от 12 месяцев. Подать заявление можно через портал Госуслуг и в МФЦ, при этом досрочное прекращение не предусмотрено.

«Около 20 000 человек самоисключились за два дня работы сервиса! Цифры по моей информации от неофициального источника», — написал в своём телеграм-канале беттинг-эксперт Sports.ru Владимир Прокофьев.

Он также отметил, что к механизму самозапрета прибегают не только зависимые. Это могут быть аккаунты дропов, которые хотят быстро вывести деньги целиком со счёта в букмекерской компании, те, кто никогда не делал ставок, а также родственники людей, увлекающихся азартными играми.