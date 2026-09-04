Названы шансы Моуринью продлить победную серию с «Реалом»

4 сентября состоится матч 4-го тура испанской Ла Лиги «Бетис» — «Реал». Игра пройдёт в Севилье на стадионе «Олимпико де Севилья». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Мадридцы одержали три победы в трёх матчах турнира.

Букмекеры видят фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 1.45. Победа «Бетиса» оценивается коэффициентом 7.20. Ничейный исход можно найти в линии за 5.34.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.45, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.55. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.52.