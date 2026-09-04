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Стали известны шансы «Ливерпуля» прервать серию неудач в АПЛ

Стали известны шансы «Ливерпуля» прервать серию неудач в АПЛ
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4 сентября состоится матч 3-го тура чемпионата Англии по футболу «Ипсвич» — «Ливерпуль». Игра пройдёт в Ипсвиче на стадионе «Портман Роуд». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

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Мерсисайдцы начали сезон с двух ничьих и находятся в нижней половине таблицы.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.64. Победа «Ипсвича» оценивается коэффициентом 5.00. Ничейный исход можно найти в линии за 4.65.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.45, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.59. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.63.

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